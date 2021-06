Dragon Ball Z: Kakarot lanza un nuevo trailer para su último DLC centrado en Trunks

Más de un año después de su lanzamiento, Dragon Ball Z: Kakarot está por recibir su último DLC. Esta expansión, titulada Trunks - The Warrior of Hope, se volvió a mostrar en un trailer hoy.

En el nuevo DLC, los jugadores podrán experimentar un nuevo arco basado en un episodio extra del anime. La trama sigue a Gohan y Trunks en un futuro alternativo, donde deben luchar contra los Androides en un mundo donde no existe Goku.

La desarrolladora CyberConnect2 no dio muchos más detalles "para no contar spoilers", pero sí comentaron que la duración del capítulo será similar a la de otros DLCs que ha recibido el juego.

Trunks - The Warrior of Hope estará disponible a partir de mañana 11 de junio en Dragon Ball Z: Kakarot, que se puede jugar en PC, PS4 y Xbox One.

