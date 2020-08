EA Sports confirmó que el FIFA 21 NO tendrá juego cruzado entre plataformas ni generaciones

Los desarrolladores de EA Sports han hecho un gran trabajo promocionando el FIFA 21, y con todas las novedades confirmadas y detalladas para el Ultimate Team, Modo Carrera, Jugabilidad e Interfaz, el juego se perfila como uno de los mejores de todos los tiempos en la saga.

Con esto en mente, y con la llegada de la nueva generación de consolas (PS5 y Xbox Series X), muchos soñaban con la posibilidad de que, finalmente, EA Sports permita el juego cruzado entre consolas, algo que se ha vuelto extremadamente popular en los juegos en línea últimamente, y que la mayoría de estos tienen.

Sin embargo, desde Electronic Arts han hecho oficial el anuncio de que no veremos el crossplay en el FIFA 21, así que habrá que esperar al menos un año más. Y no sólo eso, sino que tampoco podremos jugar entre diferentes generaciones de consolas, por más que sean del mismo fabricante.

Así que al no poder jugar PS4 vs Xbox One, por ejemplo, hay que sumarle que no se podrá jugar entre PS4 y PS5, o Xbox One y Xbox Series X, en su defecto. El lado bueno, es que quienes mejoren el juego de una consola a la de siguiente generación, podrán continuar el progreso guardado en su cuenta.

El FIFA 21 se lanzará oficialmente este 6 de octubre para PC. PS4, Xbox One y Nintendo Switch, y se podrá mejorar gratuitamente de una consola actual a otra de próxima generación cuando éstas salgan al mercado (sólo entre consolas del mismo desarrollador).

