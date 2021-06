Hackers se robaron el código fuente de FIFA 21 y más datos de EA

Electronic Arts sufrió un ciberataque en sus servidores, que la propia compañía confirmó a través de un comunicado. Los hackers responsables se llevaron, entre otras cosas, el código fuente de FIFA 21.

En total, 780 GB de datos fueron tomados de forma ilícita, entre los que se encuentra también el código interno del Frostbite Engine, motor gráfico que EA utiliza para sagas como FIFA, Madden, Battlefield y Dragon Age.

La compañía afirmó que "No se accedió a los datos de los jugadores y no tenemos motivos para creer que exista algún riesgo para la privacidad de los jugadores". Si bien los datos están a la venta, EA asegura que esto no tendrá un impacto en sus juegos o su negocio.

No es la primera vez que sucede un incidente como este. El año pasado, tanto Capcom como CD Projekt RED sufrieron ciberataques que se llevaron información confidencial de ambas empresas, incluyendo el código fuente de juegos como Cyberpunk 2077.

