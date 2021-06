El juego arcade de Los Simpson volverá a lanzarse en una edición especial

Uno de los juegos arcade más icónicos de los 90 está por regresar: hablamos de la adaptación de Los Simpson que nos regaló Konami en 1991. Con motivo de su 30° aniversario, la empresa Arcade 1Up lo volverá a lanzar con una edición especial.

La máquina es una réplica a 3/4 de la original, y no solo reproducirá el juego, sino que contará con conexión a internet para poder jugarlo con otras personas a distancia. Recordamos que el original nos permitía jugar de a cuatro, controlando a Homero, Marge, Bart y Lisa Simpson.

Eso no es todo, sino que traerá un juego adicional, que permanece un secreto y no será revelado hasta el 15 de julio. En esa misma fecha se podrá empezar a precomprar la máquina, que si bien no se conoce aún su precio, se espera que ronde los U$S500.

En el juego original de Konami, los jugadores se enfrentan al Señor Burns y sus secuaces para rescatar a Maggie, quien es secuestrada por Smithers. Es una de las adaptaciones más queridas de la serie en los videojuegos, junto al aclamado Hit & Run.

