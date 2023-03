Allá por finales del 2020, Endlight Games mostró el primer trailer de su juego de supervivencia multijugador, el cual sería una secuela de su primer y exitoso título. Más de dos años más tarde el juego se lanzó oficialmente y se ha convertido en un clásico instantáneo.

Hablamos de Sons of the Forest, la secuela del reconocido The Forest, desarrollado por el mismo estudio y que lleva la experiencia al siguiente nivel en todo sentido. El juego se lanzó el pasado 23 de febrero y en apenas tres días logró alcanzar un pico de 414 mil jugadores en simultáneo.

Sons of the Forest está disponible en Steam por 29,99 dólares, y la historia del juego nos lleva a una isla desierta y remota, en la cual hemos sido enviados para encontrar a un billonario perdido. Sin embargo, nos encontraremos con un entorno infestado de caníbales, lo cual convertirá a la isla en un simulador de mundo abierto de horror y supervivencia terrorífico donde tendremos que sobrevivir con las herramientas que encontremos sólos o con amigos.

Sons of the Forest - Steam

Más de una semana después de su lanzamiento inicial, el juego sigue contando con buena salud y más de 100 mil jugadores concurrentes en todo momento, y con actualizaciones constantes por parte de los desarrolladores que van puliendo detalles del juego día a día.