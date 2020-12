La esperada secuela "Sons of The Forest" presenta su nuevo trailer

El original The Forest, lanzado por Endnight Games en mayo de 2014, es considerado como uno de los juegos de Supervivencia más destacados y reconocido como uno de los mejores del género. Sin embargo, quedó un poco anticuado en sus mecánicas, y es exactamente para mejorar eso que llega su secuela.

Sons of The Forest es la secuela de este título, también desarrollado por Endnight Games, y fue presentado en The Game Awards 2019, pero desde entonces no habíamos tenido novedades del juego. Eso claro, hasta ahora, ya que los desarrolladores decidieron darnos un regalo de Navidad y mostrarnos el primer trailer en más de un año de su nuevo juego.

Como podemos ver, quedarnos varados en esta nueva isla nos dará más posibilidades y acciones para realizar, formas de interactuar con los nativos salvajes y también tiene algunas referencias a la primera entrega que aún al día de hoy se considera como una de las opciones principales para los fanáticos del género.

Por el momento no hay fecha de lanzamiento confirmada para Sons of The Forest, y lo único que sabemos al respecto es que se lanzaría en algún momento del 2021.

