El modo ARAM llega por tiempo limitado a League of Legends: Wild Rift

League of Legends: Wild Rift finalmente llegó a toda América la semana pasada y parece que ha sido un punto de inflexión para los desarrolladores, que ahora, con una base de jugadores mucho mayor, comenzó a probar cosas nuevas en el juego.

Y la primera de estas pruebas es un nuevo modo de juego: el ARAM. Las siglas hacen referencia a "All Random All Mid", o todos aleatorios, todos al centro, en su traducción al español. Se trata de un modo clásico del League of Legends para PC que se podrá probar por tiempo limitado.

Ve preparando las bolas de nieve ❄️ ¡Una prueba de ARAM estará disponible por 3 días a partir de este momento! pic.twitter.com/8tHaLm3EgG — League of Legends: Wild Rift LATAM (@wildriftLATAM) April 5, 2021

La prueba que durará tres días en Wild Rift te permitirá visitar por primera vez el abismo de los lamentos en móviles, un mapa angosto, de un sólo carril, en el cual los invocadores estarán obligados a batallar entre ellos de manera frenética y prácticamente en todo momento.

En este mapa utilizarás campeones aleatorios, y puede que te toque incluso alguno que no poseas en tu colección, lo mismo que tus compañeros de equipo y oponentes. Por supuesto, la victoria quedará del lado del equipo que logre destruir el nexo enemigo.

Podrás probar ARAM en League of Legends: Wild Rift hasta el próximo miércoles 7 de abril.

