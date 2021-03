El nuevo mapa de Among Us ya está disponible y así se ve completo

Tras mucha espera, la tan esperada actualización de Among Us ha llegado y nos entrega el gran mapa de The Airship, el más grande y ambicioso hasta la fecha, con nuevas ubicaciones, misiones y más novedades sumamente interesantes.

Este nuevo mapa de The Airship cuenta con diferentes niveles, unidos por escaleras y plataformas móviles, además de las clásicas alcantarillas para los Impostores. Y así es como se ve el mapa de The Airship al completo en Among Us:

Como vemos, hay cuatro uniones de alcantarillas en el nuevo mapa. La primera, a la izquierda, une los tres niveles de altura del mapa, mientras que los dos centrales proporcionan gran movilidad en su zona. Finalmente, la unión de la derecha también permite mucho juego para salir en lugares centrales del mapa.

También habrá siete cámaras en lugares específicos de The Airship, que permitirán ver el paso de los jugadores por los sectores de mayor tránsito para movilizarse de un sitio a otro.

COMO JUGAR EL NUEVO MAPA DE AMONG US

El mapa The Airship se puede jugar actualizando gratuitamente Among Us a la versión lanzada este 31 de marzo de 2021, que también introduce el sistema de cuentas y un nuevo set de cosméticos para vestir a tu personaje.

