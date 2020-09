El remake de Prince of Persia: Sands of Time contará con la versión original de 1989

Durante el Ubisoft Forward de ayer, la compañía francesa nos reveló el esperado Remake de Prince of Persia: Sands of Time, algo que emocionó a los fanáticos. Pero claro, Ubisoft siempre nos tiene preparadas más sorpresas.

Y la primera que nos revelaron para Prince of Persia: Sands of Time es, ni más ni menos, que el hecho de que podremos disfrutar de la versión original, lanzada en 1989 para PC, algo que generará gran nostalgia en los fanáticos de la saga.

Lo mejor de todo es que la versión será desbloqueable desde el juego mismo, aunque todavía no se reveló cómo sucederá esto. Aún así, el juego se mostró bastante logrado y será un gran regreso a una de las franquicias que le dio a Ubisoft la popularidad que tiene hoy en día.

El remake de Prince of Persia: Sands of Time se lanzará el 21 de enero de 2021, para PS4, Xbox One y PC (Epic Games Store y Ubisoft Store).

Lee También