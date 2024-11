Este fin de semana fue el primero con fútbol de clubes, tras dos semanas de fecha FIFA. También fue el primero tras el fallecimiento de Marco Angulo, y se realizaron distintos homenajes para su memoria. El futbolista falleció tras un grave accidente de tránsito.

Quizás uno de los homenajes que más sorprendió fue el que se hizo en los Estados Unidos para el volante ecuatoriano. En el partido del New York Red Bulls contra el New York City se guardó un minuto de silencio en honor al jugador ecuatoriano. Fue sorpresa, porque no jugó en ninguno de estos equipos.

Por otro lado, en Ecuador no se hizo un homenaje ampliado en todos los partidos del fútbol ecuatoriano, apenas se lo hizo en dos partidos, el de Liga de Quito y el de Independiente del Valle, puesto que, fue en ambos equipos donde Angulo jugó.

En el partido de Liga de Quito, su último club, los jugadores salieron con camisetas negras y el número 88, el que usaba Angulo. Cuando Álex Arce marcó un gol inmediatamente buscó esta prenda y la mostró a la cámara, dedicándole aquel tanto al jugador.

En Independiente del Valle también se acordaron del que fue su canterano. El club salió con una pancarta con un mensaje que decía “Vuela alto, amigo”. Angulo fue campeón con Independiente del Valle de la Copa Libertadores Sub-20 y de la Copa Ecuador.

Las estadísticas de Marco Angulo en esta temporada

En esta temporada, Marco Angulo fue anunciado como uno de los grandes fichajes de Liga de Quito, el volante apenas pudo jugar un total de 20 partidos con el equipo ‘Albo’, entre todas las competencias. No marcó goles, ni dio asistencias.

