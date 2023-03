Ya es costumbre que cada semana, Epic Games Store nos traiga títulos gratuitos para agregar a nuestras bibliotecas. Hoy mismo están disponibles dos videojuegos nuevos, a la vez que confirmaron para la semana que viene uno que muchos estarán interesados en probar.

Epic Games Store - Cuál es el juego gratis de la semana que viene (6 al 13 de abril)

La compañía confirmó que regalarán Dying Light: The Following - Enhanced Edition desde el 6 hasta el 13 de abril a través de su tienda digital. Esto había sido filtrado hace unas horas, y ya fue confirmado por Epic Games.

No solo se trata de uno de los juegos de acción más aclamados de los últimos años, sino que también se trata de la edición más completa que podemos conseguir. Viene con el juego base e incluye las expansiones The Following y The Bozak Horde, además de todos los DLC de armas y atuendos.

Epic Games Store - Juegos gratis de esta semana (30 de marzo al 6 de abril)

Con respecto a los juegos que te puedes descargar desde ahora mismo, estos son los siguientes:

• The Silent Age

• Tunche

Tendrás tiempo hasta el 6 de abril para canjear estos títulos y agregarlos a tu biblioteca para siempre.