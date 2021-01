Epic Games ilusiona por error a los fanáticos con la vuelta de Fortnite a Apple

Una de las novelas del mundo de los videojuegos en 2020 definitivamente fue la disputa entre Epic Games y Apple/Google por los cambios en los medios de pago de Fortnite en su versión para móviles, que dejaba a las últimas dos compañías por fuera de las ganancias, lo que llevó a problemas legales que aún se encuentran vigentes.

Los fanáticos del juego se quedaron estancados en la Temporada 3 de Fortnite Capítulo 2, y aunque pueden seguir jugando, Fortnite no sólo no se actualiza, sino que el juego no se puede descargar más de la tienda. Y, además, en Apple no se permite siquiera descargar el juego del Epic Games Launcher.

Sin embargo, este lunes Epic Games lanzó una pequeña actualización para el juego en plataformas de iOS, que destacaba especialmente el pago directo. Lo que hicieron fue remover el pago directo en estos dispositivos, lo cual era la razón central por la que Apple eliminó a Fortnite en un primer lugar.

Esto ilusionó a los fanáticos, que lo tomaron como un paso de cara a un arreglo en el futuro cercano, pero poco duró esa ilusión, ya que desde Epic Games salieron a aclarar que en realidad la actualización no fue más que un error y no debió ser lanzada ni quitar el pago directo.

Veremos si de igual manera en Epic se están preparando para realizar el cambio en Fortnite, lo cual le permitiría regresar oficialmente a dispositivos Apple, pero por el momento está lejos de que suceda, ya que la demanda legal sigue en curso.

