Esta es la canción oficial de la Worlds 2020 de League of Legends: Take Over

Riot nos acaba de dar otra muestra de por qué están en lo más alto del mundo de los Esports y nos presentaron su nueva canción oficial para la Worlds 2020 de League of Legends, que llega bajo el título de Take Over.

Jeremy McKinnon, MAX y Henry son los encargados de interpretar este nuevo tema musical que nos acompañará durante el próximo mes, y que también viene junto a una épica cinemática como sólo Riot Games puede entregarnos.

Sin más preámbulos, aquí tienes Take Over (ft. Jeremy McKinnon (A Day To Remember), MAX, Henry)

La Worlds 2020 de League of Legends comenzará el próximo 25 de octubre.

