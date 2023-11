Escucha la colaboración exclusiva de Peso Pluma para Call of Duty: Modern Warfare 3

El reconocido artista Peso Pluma ha colaborado con Call of Duty para crear una canción inspirada en Call of Duty: Modern Warfare 3, el último juego de la franquicia que sale a la venta el 10 de noviembre. Los fans podrán disfrutar de los icónicos requintos de Peso Pluma y de un vídeo musical con elementos de Call of Duty: Modern Warfare 3.

Peso Pluma, líder del movimiento musical mexicano y uno de los artistas globales que sigue dominando las listas de éxitos de todo el mundo, interpreta “Peligro“, una canción que celebra Call of Duty: Modern Warfare 3 y, sobre todo, a los fans del juego.

“Estamos entusiasmados de colaborar con Peso Pluma, uno de los artistas globales más importantes del momento, celebrando el lanzamiento de Modern Warfare III”, mencionó Tyler Bahl, VP y Jefe de Marketing de Call of Duty. “‘Peligro‘ representa nuestro compromiso continuo con nuestra comunidad para que experimenten el universo de Call of Duty de formas únicas y diversas”.

(VIDEO) Así suena ‘Peligro’, la colaboración de Peso Pluma con Call of Duty: Modern Warfare 3

“Peligro” es un himno para la comunidad de Call of Duty, y un recordatorio de la amenaza global a la que se enfrentarán en Call of Duty: Modern Warfare 3. Es una canción que acompañará a los fans en sus batallas.

“Disfruto jugando Call of Duty mientras estoy de gira con mis amigos y mi equipo y no podría estar más emocionado de crear una canción para mis fans para celebrar el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare 3”, dijo Peso Pluma.

El videoclip de “Peligro“, inspirado en la narrativa de Modern Warfare III, está disponible en el canal de YouTube de Peso Pluma, así como en los canales oficiales de YouTube y redes sociales de Call of Duty. La canción también está disponible en plataformas de streaming, como Spotify.