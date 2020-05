Esta sería la fecha en la que GTA VI vería luz en el mercado

Semanas atrás, empezó a circular fuerte el rumor de que al nuevo GTA VI "le faltaban años" para poder salir a la venta. Un periodista vinculado con fuentes cercanas a Rockstar Games anunció esto en Reddit y parece que no le faltaba razón. Su información casi que se verifica luego de que 'Take Two', empresa encargada de la distribución del GTA, revelara su informe y plan fiscal para los próximos 5 años.

En principio, 'Take Two' había revelado al público su intención de hacer una millonaria inversión en publicidad para marzo de 2024, valuada en 78.1 millones de dólares. Sin embargo, en el último reporte fiscal de la distribuidora, hubo un cambio sensible en las cifras y que fueron sujeto de análisis por parte de Jeff Cohen, en entrevista con el portal Venture Beat. Según él, esto sería la prueba contundente de que en 2023/2024 se daría el estreno oficial del GTA VI.

Ahora, 'Take Two' reveló que planea invertir cerca 89.2 millones de dólares en 2024. Aunque en su informe no da detalles específicos sobre el gran incremento en las cifras, se sospecha que esta decisión tendría todo que ver con el lanzamiento de GTA VI por parte de Rockstar Games. Por ahora, la desarrolladora y la distribuidora no han hecho ningún anuncio oficial sobre este título.

Esto casi confirma la fecha de lanzamiento de GTA 6.



Take-Two y Rockstar gastarán una escandalosa cifra de dinero en publicidad para un juego sin anunciar durante algún momento de abril 2023 hasta abril 2024



Teniendo esto en cuenta, lo lógico sería un primer trailer en 2020-21 — Killaz (@KillazSpain) May 26, 2020

