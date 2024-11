Leganés se burló de Vinícius y del Real Madrid por el resultado del Balón de Oro

Este domingo 24 de noviembre desde las 18:30 horas de Europa Central, el Real Madrid de Carlo Ancelotti vuelve a la acción tras la fecha FIFA de selecciones. Será frente al Club Deportivo Leganés de Borja Jiménez en el Estadio Municipal de Butarque, en uno de los compromisos correspondientes a la jornada 14 de LaLiga de España 2024/2025.

Y como parte de la previa, su rival de turno, no tuvo mejor idea que hacer alusión al Balón de Oro que se le escapó a Vinícius Júnior en función de calentar el ambiente. Lo hizo mediante un spot que publicó en sus cuentas de redes sociales, en el que se ve que el club de las afueras de Madrid roba el galardón que se entregará el año que viene.

Tal posteo, como era de esperarse, generó comentarios de aficionados tanto del Leganés como del Real Madrid, quienes ya tuvieron sus primeros cruces antes del partido en el que el Merengue tendrá como objetivo quedarse con las tres unidades para no perderle pisada al Barcelona, el líder de la tabla de posiciones de LaLiga.

Por su lado, el Pepinero quiere mantenerse en la senda de la victoria para continuar con su objetivo que es la permanencia. Hasta entonces se coloca en el escalón 14 con 14 unidades, situación que logró tras ganar sus últimos tres encuentros: 3 a 0 al Real Celta de Vigo, 4 a 3 al Girona y 1 a 0 al Sevilla. Además, en el medio también venció 2 a 1 a Ciudad de Lucena por la Copa del Rey.

El Real Madrid espera seguir acortando distancias con el Barcelona

En la última jornada, el Real Madrid, con el 4 a 0 sobre el Osasuna, quedó a seis puntos del FC Barcelona que, en su turno, cayó 1 a 0 con la Real Sociedad. De esta manera, el Merengue se mantiene con mayores chances para el resto de LaLiga, dado que, además, aún debe su partido con Valencia, el cual se suspendió a causa de la DANA que afectó a gran parte de la Comunidad Valenciana.

Toda la fecha 14 de LaLiga

Además del Leganés vs. Real Madrid, la fecha 14 de LaLiga estará compuesta por: Getafe vs. Valladolid, Valencia vs. Real Betis, Atlético de Madrid vs. Alavés, Girona vs. RCD Espanyol, Las Palmas vs. Mallorca, Celta de Vigo vs. FC Barcelona, Osasuna vs. Villarreal, Sevilla vs. Rayo Vallecano y Athletic Club de Bilbao vs. Real Sociedad.