¿Castigo? La decisión de Dorival con Vinícius tras el penalti que falló vs. Venezuela

Evidentemente, el penal que falló Vinícius Júnior contra Venezuela no fue un simple detalle para la Selección de Brasil de lo que terminó siendo empate 1 a 1. Por lo menos así lo dejó ver Dorival Júnior, quien decidió quitarle al futbolista del Real Madrid la responsabilidad como ejecutante de la pena máxima. Y no solo eso, se la concedió a Raphinha , delantero del FC Barcelona.

”Sólo se madura con las experiencias. Sólo se madura pasando por situaciones así en una vida y en una carrera. Es el deportista quien tiene que encontrar el camino individualmente. Raphinha y Vini estaban preparados para los penaltis. Vini lo acabó fallando. Mañana, si hay penalti, Raphinha será el lanzador” , dijo el estratega de la Verdeamarela en conferencia de prensa en la previa del compromiso con Uruguay.

Esta determinación, casualmente, están aunados a los comentarios que le cayeron a Vinícius Júnior tras la igualdad con la Vinotinto. Es que al ex Flamengo, tanto medios de comunicación como aficionados en redes sociales, le achacan que no rinde con la Selección de Brasil como sí lo hace con la camiseta del Real Madrid. Y en cierto punto, lo apuntan por el momento tan irregular en las Eliminatorias Conmebol.

Como contracara, Raphinha. El ex Leeds, además de su gran presente, tiene a su favor, paradójicamente, que no tuvo paso por ninguno de los equipos de Brasil. Es decir, no tiene aficionados que lo critiquen por no haber pertenecido a su club, como si está sucediendo con Vini Jr y los hinchas de los equipos rivales del Flamengo como Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras y Sao Paulo.

Raphinha reemplazará a Vinícius como el encargado de lanzar los penales de Brasil.

Asimismo, el jugador del Fútbol Club Barcelona , que está siendo clave para que el elenco de Hansi Flick sea puntero en LaLiga y se esté clasificando directamente a los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2024/2025, con cuatro tantos es el goleador de Brasil en el torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026 .

Dorival Júnior es consciente de la complejidad que tendrá el encuentro de Brasil con Uruguay

Brasil recibirá a una Uruguay que llega agrandada luego de ganarle a Colombia de manera agónica en el Estadio Centenario de Montevideo. Al respecto, Dorival Júnior dejó en evidencia que es consciente de la complejidad que tendrá el partido que la Verdeamarela debe afrontar por la jornada 12 de las Eliminatorias Conmebol: ”Tendremos un juego bien complicado, pero vamos a hacer de todo para que mañana juguemos nuestro mejor partido”.

¿Cuándo juega Brasil vs. Uruguay por las Eliminatorias?

La Selección de Brasil recibirá a Uruguay este martes 19 de noviembre desde las 21:45 horas local en el Estadio Arena Fonte Nova de Salvador Bahía. El encuentro que se disputará bajo el marco de la fecha 12 de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para el Mundial 2026 contará con el arbitraje del chileno Piero Maza.

