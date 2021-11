Ultimate Team continúa siendo el modo más popular de la saga en FIFA 22, por lo que sus jugadores siguen queriendo estar al tanto de todas las novedades. En este caso, EA Sports aclaró todo lo que cambiará en la Temporada 2 de Division Rivals y FUT Champions.

Los jugadores habían quedado confundidos luego de que se deshabilitaran las clasificaciones de FUT Champions, por lo que la desarrolladora acudió a un video de Twitter para explicar las novedades y cambios.

El productor Joel Doonan contó que ahora para acceder al Clasificatorio de FUT Champions necesitarás 2.000 puntos en lugar de 1.500. Por lo que necesitarás llegar a Rango 2 para jugar el próximo directamente.

En cuanto a los descensos, aquellos que estén en la Sexta División o más alta, descenderán dos divisiones, mientras que los que estén en 7° u 8° descenderán una, y los de 9° y 10° mantendrán su posición. Mejorarán también los premios de Hitos de Temporadas.

Los puntos actuales del Clasificatorio se mantendrán, y si has conseguido la ficha para la Fase Final del próximo FUT Champions, no tendrás que conseguirla de nuevo. Finalmente, si no has terminado esta serie de partidos, en la Temporada 2 se reiniciarán tus resultados del Clasificatorio.