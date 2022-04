El FIFA 22, simulador deportivo que es distribuido por Electronic Arts, estará disponible tanto para los usuarios de PS4 como para los de PS5 de forma gratuita en el próximo mes. Los usuarios que cuenten con PS Plus podrán adquirirlo a partir del 3 de mayo.

Esta noticia en un principio fue filtrada por el foro francés Dealabs, portal especializado en juegos de PS Plus y Games with Gold. Finalmente, este miércoles llegó la confirmación por parte de Sony generando una gran euforia en los usuarios.

Además, en el transcurso de mayo, los usuarios que cuentan con PS Plus también podrán descargar Tribes of Midgard (PS5 y PS4), un juego de rol y supervivencia de ambientación vikinga, y Curse of the Dead Gods (PS4), un título de acción y mazmorras perteneciente al género roguelike.

FIFA 2022: ¿Qué tiene de nuevo este juego con respecto a las ediciones anteriores?

En el último FIFA se destacan las nuevas mecánicas con respecto a las ediciones anteriores: rediseñaron a los porteros, físicas más realistas del balón, sprint explosivo y nuevas tácticas ofensivas.

Además, en PlayStation 5, cuenta con la innovadora tecnología HyperMotion, la cual sirve para mejorar la experiencia de juego en todos los partidos de todos los modos.

¿Cómo suscribirse a PlayStation Plus?

Hay tres opciones de suscripción en PlayStation Plus: membresía de 12 meses, 3 meses o 1 mes. Para conseguir el servicio hace CLICK ACÁ.