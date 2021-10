Hace 22 días que EA Sports lanzó FIFA 22, la nueva entrega de su serie de simuladores de fútbol. Para celebrar este hito, han compartido algunos datos y estadísticas que ha logrado el juego hasta ahora.

Entre los récords que comparte la desarrolladora, nos enteramos que desde la salida del juego han sido anotados 5 mil millones de goles. Esto es a través de 2,1 mil millones de partidos, y 46 billones de minutos jugados.

Esto último equivale a 87,8 millones de años de gameplay entre todos los jugadores de FIFA 22. Se jugaron 89 millones de partidos por día a través de más de 200 países. El equipo más elegido: el PSG, con 15 millones de temporadas y patadas iniciales.

Los modos Volta Football y Pro Clubs son un enorme éxito, con 21 y 58 millones de partidos jugados respectivamente. Finalmente, comparten que 3,1 millones de nuevos clubes fueron creados en el modo carrera.

FIFA 22 ya está disponible en todas las plataformas. Si eres fan de Ultimate Team, te recordamos que hace poco se liberaron cartas de Road to the Knockouts y Ones to Watch, además del nuevo Equipo de la Semana.