Las colaboraciones son un punto clave en el crecimiento de los videojuegos, y desde sus primeros meses de vida, es algo en lo que han hecho gran énfasis en Fall Guys: Ultimate Knockout. Con el comienzo de la Temporada 5, se anunciaron las nuevas colaboraciones que tendremos en el juego y serán con Ratchet & Clank.

Las reconocidas mascotas de Sony, que recientemente destacaron en el juego exclusivo de PS5, Ratchet & Clank: Rift Apart, llegarán a Fall Guys, pero no será de la manera usual y no estarán disponible a cambio de unas cuantas coronas. En su lugar, Fall Guys tendrá dos eventos separados para conseguir sus aspectos.

De esta manera, los jugadores podrán completar los desafíos -que aún no fueron revelados- en los diferentes mapas del juego, y una vez que los completen, se les otorgarán las skins de Ratchet y de Clank dentro del juego. Esta mecánica de eventos de tiempo limitado es algo nuevo en Fall Guys, que comenzará a ser implementado con la colaboración de Ratchet & Clank.

Serán dos eventos separados, el de Ratchet estará activo del 26 de julio hasta el 1 de agosto, mientras que el de Clank comenzará el 6 de agosto y correrá hasta el 15 del mismo mes.

Esta es apenas la primera de las múltiples colaboraciones que se esperan para la temporada 5 de Fall Guys que comenzó ayer con temática de jungla y que se espera que tenga una relación muy cercana con Sony y sus personajes de juegos exclusivos a lo largo de esta temporada.