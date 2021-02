Free Fire: primer vistazo a las skins de Shingeki No Kyojin que llegarán al juego

Como descubrimos luego de la última actualización de Free Fire, Proyecto Cobra, el juego de Garena contará con una colaboración especial en el próximo mes, la cual vinculará al battle royale con el anime furor en la actualidad: Attack on Titans, también conocido como Shingeki No Kyojin.

Esta colaboración será una más de las tantas que ha realizado Garena en el útlimo tiempo, y traerá nuevo contenido especial al juego, como lo son las skins de los personajes principales de la serie animada: Levi y Mikasa Ackerman.

Los dataminers ya encontraron los archivos que están en el juego y gracias a ello, tenemos un primer vistazo, bastante detallado de cómo se verán sus skins dentro del battle royale de Garena.

LEVI ACKERMAN

MIKASA ACKERMAN

Sin embargo, lejos estarán de ser las únicas skins que veremos en Free Fire relacionadas con Attack on Titans, ya que, como no podía ser de otra manera, también podremos transformarnos en los temidos titanes de Shingeki No Kyojin. También tendremos dos motivos aquí: con Titán de ataque y Titán acorazado.

TITÁN DE ATAQUE

TITÁN ACORAZADO

Se espera que veamos la colaboración a comienzos de marzo.

