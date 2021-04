GTA V llega a dispositivos móviles Android con Xbox Game Pass

Si hay algo que no para de sorprendernos es el crecimiento de la tecnología, y en este 2021 llega la posibilidad de jugar al Grand Theft Auto V en dispositivos Android, algo que puede sonar una locura, pero que a partir de este mes de abril será posible gracias a Xbox.

Y es que, junto a varios otros títulos, GTA V llega a Xbox Game Pass, el servicio de suscripción de Xbox, y el juego estará disponible para ser utilizado en Cloud y consola. Con la primera, llega la posibilidad de aprovecharlo en dispositivos Android, ya que es una de las plataformas soportadas por Xbox Cloud Gaming.

REQUISITOS PARA JUGAR GTA V EN ANDROID

Eso sí, recuerda que para poder jugar el GTA V en dispositivos Android vía Cloud Gaming es necesario cumplir los siguientes requisitos:

• Tener una suscripción activa a Xbox Game Pass Ultimate

• Tener un mando Xbox con Bluetooth u otro mando compatible.

• Tener un dispositivo Android con una versión a partir de 6.0 Marshmallow

• Disponer de una conexión a Internet –Wi-Fi o LTE/5G– con un mínimo de 10 Mbps de bajada.

• Tener la app Xbox Game Pass para Android instalada en tu móvil.

Requisitos de la página oficial de Xbox.

OTROS JUEGOS DE XBOX GAME PASS EN ABRIL

El GTA V se sumará a Xbox Game Pass a partir del próximo 8 de abril, pero no será el único, y los otros juegos son los siguientes:

• Zombie Army 4: Dead War - 8 de abril (Cloud, Consola, y PC)

• Disneyland Adventures - 8 de abril (Cloud)

• Rush: A Disney/Pixar Adventure - 8 de abril (Cloud)

• NHL 21 - 12 de abril (Consola)

• Rain on Your Parade - 15 de abril (Cloud, Consola, y PC)

• Pathway - 15 de abril (PC)

• MLB The Show 21- 20 de abril (Cloud y Consola)

El servicio de streaming está actualmente activo en Latinoamérica y también en España, con un costo de 15 dólares al mes, o su equivalente en la moneda local de cada país. Recuerda que los juegos se corren en los servidores de Xbox, por lo que es más que necesario que tu conexión WiFi sea buena.

