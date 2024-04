Tal parece que José Rivera no quiere tanto a Universitario de Deportes. Siempre mostrando su fanatismo por el cuadro crema, todo habría quedado de lado al momento de hablar de su renovación. Terminando contrato en diciembre del 2024, Jean Ferrari aseguró que continuaría, pero el ‘Tunche’ mandó una frase que dejó a todos en suspenso.

Empezando con las declaraciones que dio Jean Ferrari sobre la continuidad de José Rivera en Universitario, todo hacía indicar que le renovación era un hecho. Ahora, el ‘Tunche’ salió a dar un comentario que llena de pesimismo incluso al fanático más optimista del cuadro crema.

Hablando para Fútbol en América del Canal 4, José Rivera no aseguró su continuidad en Universitario y su futuro podría estar fuera de Perú: “La verdad no sé nada todavía. No sé. Ojalá se dé. Dios mediante. No tenga nada definido. Me gustaría seguir creciendo”.

Siguiendo con sus palabras, José Rivera dejó en claro que tal vez puede continuar en Universitario, pero que su gran anhelo es dejar la Liga 1 de Perú y jugar en el extranjero: “No me adelanto a nada todavía. Creo que todos los futbolistas que juegan en la liga, o los niños que van creciendo, creo que sueñan en grande”.

José Rivera y Universitario. (Foto: IMAGO)

Estando actualmente lesionado, ahora las cosas sí se pueden complicar para Universitario. Culminando contrato en diciembre del 2024, si José Rivera no acepta renovar, se podría ir gratis a cualquier club. Por eso el cuadro crema quiere buscarle dos años de contrato, pero todo está difícil pues FBC Melgar lo quiere.

¿Hasta cuándo tiene contrato el ‘Tunche’ Rivera en Universitario?

José Rivera fichó por Universitario en enero del 2023 y se unió por una temporada. Luego renovó su vínculo hasta diciembre del 2024 y se espera que el cuadro crema extienda su estadía.

¿Cuánto gana el ‘Tunche’ Rivera en Universitario?

José Rivera gana en Universitario 6 mil dólares mensuales, aproximadamente. Si bien no se conoce la cifra exacta, sí se sabe que al ser suplente no debería generar ingresos mayores a los 10 mil dólares.