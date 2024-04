¿Por qué LaLiga no tiene tecnología de gol para Real Madrid vs. Barcelona?

Real Madrid sentenció LaLiga anoche en un partidazo que hizo honor a lo que significa un Clásico. Barcelona despide una temporada difícil de digerir pero donde no se pasa por alto lo ocurrido en el Santiago Bernabéu. Muchas críticas del conjunto culé a la patronal por no contar con la tecnología de gol en sus partidos. ¿Por qué no existe el ‘Ojo de Halcón’ en la primera y segunda división española?

La jugada la conocemos todos. Córner de Lamine Yamal en el primer tiempo y con el partido igualado a uno. La pelota viaja rápidamente al primer palo de un Andriy Lunin que dependiendo de la tema se ve sacándola tanto de dentro como fuera del campo. No subió al marcador dicho remate, hubo varios minutos de espera y un VAR que no vio un tanto de los culés. Xavi estalló en rueda de prensa y LaLiga defiende su postura alrededor de no usar dicha tecnología.

“Mi sensación es de injusticia máxima. No puedo engañar a nadie, y menos a la afición. Es una evidencia, lo ha dicho todo el mundo…Es una vergüenza que no haya tecnología de gol”, apuntaba el entrenador del Barcelona horas atrás. ¿Por qué no existe este recurso en LaLiga? ¿Qué dice Javier Tebas? ¿Cuánto cuesta esta? Vamos con ello. Torneos como la Premier League o la UEFA Champions League no olvidemos, si la tienen en su día a día.

La respuesta a la ausencia de esta tecnología es una sola: dinero. LaLiga considera demasiado costosa su implantación para el uso que puede dársele. Homologar esta herramienta de FIFA por medio de la compañía ‘Hawk-Eye’ tiene un coste de 3 millones de euros anuales. 4 si hablamos de partidos de la segunda división de España. Desde la patronal han asegurado en diversas ocasiones que el poco uso que se da cada 12 meses no justifica la inversión a realizar. No parece mucho dinero, pero hay que tener en cuenta el coste que tendría instalarlo en cada estadio de primera o segunda. Son 42 en total y por ende, el precio para tener esta tecnología crece por todo lo alto.

Tebas defendió su decisión de no contar con ella. Anoche publicaba vía X diversas noticias de fallos de esta tecnología de gol. A todo esto se le suman sus palabras de hace algunas semanas y donde definió como no rentable contar con una herramienta donde el VAR ya puede intervenir. Barcelona anoche estalló por ello. Esto decía el presidente de LaLiga: “No es un tema económico lo de la tecnología de gol, es un tema de uso. En una temporada hay cuatro o cinco jugadas de este tipo….La tecnología de gol no es perfecta, preferimos esta. No tenemos previsto instaurarla”.

Tomas para tomar cualquier postura

Es cuestión de donde se encuentra la cámara. Algunas imágenes confirmarían que el balón de Yamal si entró en el arco sur del Bernabéu. Otras no. Solo medios como Bein Sport han realizado una recreación 3D para marcar el terreno en este sentido. El medio indica que no hubo gol del Barcelona en dicha jugada.

¿Cuándo puede salir campeón de LaLiga Real Madrid?

Los merengues necesitan solo 7 puntos más para ir a Cibeles. En caso de que Barcelona no pierda más unidades en esta carrera por el título, se espera que los merengues puedan gritar campeón el 12 de mayo por Los Carmenes de Granada. Real Sociedad de visitante y Cádiz de local, el camino a recorrer en este sentido.