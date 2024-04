Desde el Reino Unido desvelan que dos jugadores del mismo club de la Premier League han sido detenidos a lo largo de las últimas horas. Todo ello gracias a la vinculación que la justicia británica hace de sus nombres con un episodio de presunta agresión sexual a lo largo del fin de semana. Tras ser puestos a disposición judicial han dejado comisaria bajo fianza y a la espera de nuevas investigaciones.

Se trata de dos jugadores de 19 años cuya identidad no ha sido desvelada. The Sun es el responsable de una información que se toma la mañana del Reino Unido. Todo empezó el pasado viernes cuando una joven se acercó a dependencias policiales para denunciar un delito de agresión sexual junto a pruebas físicas de ella en la comisaria. El medio indica que los dos implicados del presunto delito y el club fueron notificados horas más tarde del accionar de las autoridades.

“Uno de los jugadores estaba en el estadio del club. Llegó la policía queriendo hablar con él. Lo llevaron a una sala privada dentro y la policía. El jugador abandonó el club con otra persona y fue arrestado formalmente por la policía esa misma noche”, desvela de The Sun en su nota. El otro implicado sería detenido en la mañana del sábado bajo la misma secuencia de hechos. Importante remarcar que no hubo acción oficial o partidos durante el viernes 19 de abril del 2024 en la Premier League.

Tras las pesquisas de las autoridades no se han dado ni comunicados de alguno de los clubes del certamen o del sindicato de jugadores. The Sun afirma conocer la identidad de los implicados, así como el deseo de mantener su nombre en secreto a la espera de nuevas acciones por parte de la policía inglesa: “Los conocedores del club dijeron que ya habían comenzado las conversaciones sobre los ‘próximos pasos’. No está claro si los dos jugadores arrestados han sido suspendidos a la espera del resultado de la investigación”.

En caso de que se demuestren los hechos o que la policía local de con mas indicios sobre esta, The Sun desvela que el club en cuestión suspenderá de sueldo y profesión a los dos jóvenes de 19 años. De momento se guarda cautela a la espera de nuevas indicaciones por parte de las autoridades. Se desconoce si ambos implicados se encuentran en calidad de sospechosos por estas horas o si ya hay cargos imputados en su contra.

Crisis de denuncias en la Premier League

Nueva oleada de polémica en un torneo donde los casos de Mason Greenwood y Benjamin Mendy siguen más que vivos en la memoria de todos. La Premier League ha comunicado por medio de sus canales la implantación de diversas medidas alrededor de la educación sexual que corten de lleno con uno de los principales males con los que ha tenido que pelear el torneo a lo largo de los últimos meses.

A la espera de más detalles

The Sun avisa que el caso y la investigación avanzan a gran velocidad. Más allá de los tiempos de la justicia y del respeto hacia estos, se indica en el medio que todo apunta a nuevas filtraciones alrededor de la identidad de ambos implicados y del club que representan. Hasta la fecha desde la Premier League no se han pronunciado alrededor del tema.