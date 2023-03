Gabriel Cichero se ha ubicado en el foco mediático tras su llegada a la Kings League. El exjugador de la Selección de Venezuela se ha convertido en una de las estrellas de la liga de streamers, portando el brazalete de capitán de Porcinos FC. El defensor ha hablado sobre su nuevo salto a la fama con el éxito de la competición.

El defensor venezolano, Gabriel Cichero está teniendo una nueva oportunidad sobre el césped después de su retiro. Luego de vestir camisetas de clubes como Caracas FC, Newell's, Lens y Nantes, el exfutbolista de La Vinotinto vuelve a destacar bajo un nuevo formato de fútbol.

Cichero fue seleccionado por el streamer Ibai Llanos para Porcinos FC. El central ha destacado en este primer split de la liga, siendo el goleador del equipo con 8 tantos a su nombre y llevándose un premio MVP. Ahora se prepara para los playoffs con la mira en el Final Four del Camp Nou.

Nuevo desafío en la Kings League

El capitán de Porcinos concedió una entrevista con Gianluca Di Marzio y habló de su llegada a la Kings League. "Hace 5 años que vivo aquí (Barcelona) y uno de mis seguidores de Instagram me escribió sobre este torneo. Pregunté y me registré, pero nadie me conocía aquí en España y ahora soy el capitán. No escapo a los desafíos, incluso a los 38 años todavía puedo demostrar mi valía".

El jugador fue cuestionado por el presidente de su equipo, Ibai Llanos, que se posiciona como uno de los streamers con más audiencia a nivel mundial. "Es un fanático del fútbol, muy carismático y apasionado. Vive los partidos como el último día de su vida y nos lo transmite. Nos prometió un gran premio si ganamos".

Cichero se mostró sorprendido con el nivel de la liga y la imprevisibilidad de los partidos. "Me impresionó el formato . Por ejemplo, el Kun Agüero no estaba muy en forma y le ha costado un ritmo tan rápido como este. Lo bonito es que las incógnitas pueden vencer a las viejas glorias".

Conexión con la Selección de Venezuela

El defensor habló de su vínculo cercano con La Vinotinto, ligado también a su padre Mauro y su hermano Alejandro. "Casi veinte años en la selección, con la camiseta deLa Vinotinto me sentía capaz de todo. Un niño siempre quiere crecer como su padre y su hermano mayor y mi sueño siempre ha sido jugar al fútbol. Los dos eran defensas y también jugaron mucho en la Selección de Venezuela. Yo no pude evitar hacerlo también. Mi infancia siempre fue con un balón en los pies".