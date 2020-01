Gamer le salva la vida a su compañero de juego a más de 8000km de distancia

Esta increíble historia, por suerte con final feliz, tuvo lugar hace unos días en un rango de más de 8000 kilómetros de distancia entre sus protagonistas. La magia de los videojuegos te permite conectarte y jugar con amigos o personas al otro lado del mundo y en este caso, a Aidan Jackson lo cruzaron con la persona que le salvaría la vida.

Como reporta la BBC, Aidan, de 17 años, estaba jugando desde su casa en Liverpool, Inglaterra, con su amiga Dia Lathora, de 20 años, quien vive en Texas, Estados Unidos. De pronto Jackson se descompensó, y eso fue escuchado por Dia, quien no dudo en hacer todo lo posible para ayudarlo a pesar de estar tan lejos.

Aidan estaba sufriendo un ataque conocido como "Seizure" en inglés, o "Ataque epiléptico" en español, y sus padres, quienes estaban en el living, recién se enteraron cuando la Policía de Liverpool llegó a su puerta con dos coches y agentes corriendo hacia la puerta de la casa de los Jackson.

Caroline, madre de Aidan, reveló que ella y su marido no entendían lo que pasaba. "Estabamos en casa mirando TV y Aidan estaba arriba, en su habitación. Lo siguiente que supimos era que había dos autos policiales fuera con sus luces encendidas. Pensé que estaban por el área por algún otro motivo y luego corrieron hacia nuestra puerta. Nos dijeron que había un hombre que no estaba respondiendo en la dirección, a lo que respondimos asegurando que no habíamos llamado a nadie. Entonces nos explicaron que la llamada fue hecha desde América. Inmediatamente subí a ver a Aidan y lo encontré extremadamente desorientado."

Aidan tuvo un ataque similar en mayo de 2019, reveló su madre, y se encuentran esperando una nuevo chequeo con su médico luego del último incidente. "Estamos extremadamente agradecidos con Dia por lo que hizo, y sorprendidos de que estabamos abajo sin saber lo que estaba pasando", agregó Caroline.

"Dia tenía nuestra dirección pero ningún número de contacto, por lo que fue increíble que pudiera pedir ayuda desde tan lejos, hablé con ella y le expresé nuestro agradecimiento. Ella sólo está contenta de poder haber sido de ayuda. Aidan está mucho mejor ahora", finalizó la señora Jackson.

Por su parte, el portal Liverpool Echo se comunicó con Dia Lathora, quien salvó la vida de Aidan y ella habló sobre el suceso: "Apenas me puse los auriculares y escuché lo que sólo podía describir un ataque, me empecé a preocupar. Inmediatamente empecé a preguntarle qué estaba pasando y si se sentía bien, pero como no respondió empecé a llamar a números de emergencia en EU. Eso no funcionó, pero logré contactarme con un número que me permitió hablar con una persona real."

Por suerte Aidan se encuentra mucho mejor en estos momentos y está bajo el cuidado de un médico que le indicará cómo necesita proceder para evitar que le vuelva a suceder algo así.

