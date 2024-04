El arquero argentino/ecuatoriano volvió a fallar y no se mostró contento con la prensa.

Barcelona SC sumó una delicada derrota contra Sao Paulo en la Copa Libertadores, y queda prácticamente eliminado del torneo continental. El equipo amarillo cayó 2×0, donde el último tanto dejó expuesto a Javier Burrai. El arquero no pasa un buen momento y cuando le tocó dar la cara se vio visiblemente molesto.

Con muy pocas ganas de hablar, Javier Burrai fue el encargado de Barcelona SC en responder a los medios de comunicación al final del partido. “Si no hicimos un buen partido y ya está.” Posterior a esta declaración el arquero mira al encargado de prensa para saber si ya se puede ir, y al tener que responder más preguntas se lo ve visiblemente molesto.

Ante el mal partido y la ya casi eliminación de Barcelona SC, Javier Burrai fue el llamado a dar la cara y responder ante la prensa y ante los mismos hinchas amarillos. Tras no poder irse, llegó la molestia al no dejar ni terminar las preguntas y responder: “Partido malo, estamos golpeados y nada, ya está. No queda otra más que pensar en lo que viene“, comentó muy molesto el arquero.

Burrai fue expuesto en el segundo gol de Sao Paulo, debido a que, el arquero argentino salió mal en un despeje y dejó la pelota servida para que Sao Paulo anote el segundo gol. El arquero ya viene quedando ‘señalado’ en varios partidos de LigaPro y Copa Libertadores.

Tras esta derrota ante Sao Paulo, Barcelona SC quedó prácticamente al borde de la eliminación en la Copa Libertadores. El ‘Ídolo’ suma 2 puntos de 9 posibles y si no vence a Talleres en el próximo encuentro y Sao Paulo gana en Chile, el equipo ecuatoriano estará eliminado de la Copa Libertadores.

Javier Burrai se suma al enojo de Joao Rojas

Por otro lado, la actitud de Javier Burrai se suma al enojo de Joao Rojas, quien tras ser reemplazado al minuto 60 dejó varios insultos, que dieron vuelta a las redes sociales. Los jugadores del ‘Ídolo’ sabían que este partido era clave para seguir soñando con llegar a los octavos de la Libertadores.

¿Qué partidos se le vienen a Barcelona SC?

A Barcelona SC se le vienen dos partidos claves en la LigaPro para seguir ‘soñando’ con llegar a la final del campeonato. Los amarillos se jugarán la etapa contra Emelec el próximo domingo y contra Universidad Católica a mitad de media semana. Todos los encuentros los puedes seguir por Star+.