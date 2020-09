Ibai casteará la Worlds 2020 de League of Legends desde su canal de Twitch

Para los fanáticos de League of Legends ya es tradición en esta época del año mirar el Campeonato Mundial de League of Legends y es indudable que la voz de Ibai Llanos es prácticamente un sinónimo y los hispanos la asociamos directamente a los mejores momentos de la Worlds. Y a pesar de ya no formar parte de la LVP, este año la volveremos a escuchar.

En su canal de Twitch Ibai compartió la novedad y reveló que luego de varias negociaciones, estará retransmitiendo la Worlds 2020 de League of Legends. Claro, los derechos en Twitch y en España pertencen a la LVP, pero la transmisión de Ibai será en "formato radio", por lo que no transmitirán imagen, simplemente castearán lo que suceda en cada juego.

Y claro, Ibai no estará sólo en la transmisión, sino que se sumarán a él los principales casters históricos que supieron formar parte de la LVP ES. Tal y como confirmó en el video trailer, junto a Ibai estarán casteando la Worlds Ander, BarbeQ, Cabra Maravilla, Future y Kuentin.

VAMOSSSSS pic.twitter.com/woFoajcQSA — Ibai (@IbaiLlanos) September 18, 2020

La novedad fue recibida gratamente por la comunidad y ahora tan sólo quedará poner la transmisión oficial, silenciarla y ajustar el audio del Twitch de Ibai con la retransmisión oficial para poder disfrutar de la Worlds 2020 de League of Legends con los relatos de toda la vida.

