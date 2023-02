Esta tarde Ibai y Auronplay volvieron a juntarse para realizar un directo jugando al FIFA 23. Sin embargo, el directo no tuvo la duración usual de los directos que hace Ibai día a día y eso se debió a un motivo muy particular.

Luego de jugar con Auron, Ibai se propuso iniciar un Modo Carrera de Jugador, en el cual él mismo sería el protagonista y mientras personalizaba su personaje se vio obligado a dirigirse a los espectadores para explicarles que debía cerrar directo.

"Gente, creo que me voy a tener que ir porque hay una persona que, muy probablemente, va a ser 'el pelotazo' de La Velada del Año 3", comentó. "No puedo deciros mucho, pero La Velada del Año 3 va a tener un combate extra por una situación que se dio hace 48", agregó.

Ibai se limitó a la hora de mencionar el nombre pero destacó que no se trata de Lola vs Abby, sino de una gran estrella de las redes sociales: "No es Lola Indigo vs Abby, ya veremos que ocurre, pero no tiene nada que ver; es el boxeador - por seguidores en redes sociales- más grande en la historia de La Velada del Año con mucha diferencia."

De quién se trata nadie tiene idea, pero lo cierto es que con este dato La Velada del Año 3 se perfila como un evento superador incluso a sus ediciones anteriores y uno de los más anticipados del año dentro de la comunidad.