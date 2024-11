Uno de los personajes más fuertes en este momento para Universitario de Deportes, es sin duda alguna Jean Ferrari. El administrador temporal es considerado como presidente del cuadro crema por gran parte de la masa que sigue al conjunto merengue. Con el bicampeonato reciente, se lleva buenos comentarios este profesional. Y hasta es comparado con otros directivos, de la élite internacional, dentro del fútbol mundial. Lo cual es bastante curioso, porque todo empezó como una broma.

¿Jean Ferrari es el Florentino Pérez peruano?

En una nota reciente para Movistar Deportes, el propio gerente deportivo, Manuel Barreto, fue consultado sobre lo que piensa del administrador temporal. Con quien trabaja de la mano hace bastante tiempo, y juntos han logrado ganar todo lo que ahora celebra el conjunto estudiantil: “Jean (Ferrari) es alguien que se ha capacitado de una manera increíble y maneja todas las áreas del club con conocimiento (…) Es verdad que si Jean hubiese nacido en España, se llamaría Florentino”.

¿Cuáles son las funciones de Jean Ferrari?

Respaldando cada una de sus decisiones, de principio a fin, porque lo considera como alguien a admirar en su gestión como mandamás en Universitario de Deportes: “Yo escucho a muchos decir: ‘No estoy de acuerdo con Jean, pero qué bien lo está haciendo’. Sin embargo, pocos conocen la faceta más profesional de Ferrari: no solo es alguien con una gran identidad con Universitario, sino que también es abogado titulado, estudió gerencia deportiva y se ha capacitado de una manera increíble”.

¿Qué piensa Manuel Barreto sobre Jean Ferrari?

De la misma manera, elogió el día a día que tiene Jean Ferrari dentro del cuadro merengue. Esta vez, Manuel Barreto comparte lo que quizás el hincha no ve, y se le conoce como el trabajo constante antes de los partidos como tal: “Maneja las áreas del club con conocimiento; entonces esa es la parte de Jean que solo los que trabajamos en el club, podemos ver. La otra parte, que es la más mediática, que es la de desahogo, es también fruto de una personalidad y un carácter único. Para mí son gente que son tocados”.

Jean Ferrari celebrando el título con Univeritario de Deportes. (Foto: Prensa “U”).

Y por último, una frase anexa que viene de la mano con una nota de RPP Noticias. Donde Manuel Barreto destaca todo de Jean Ferrari como líder, aún cuando suceden algunas polémicas en sus constantes declaraciones: “No que a ellos les vaya bien, sino que nosotros no consigamos nuestros objetivos. Más preocupados por ver cómo hago para molestar al otro. Lo hemos sentido durante toda la temporada. No he visto lo de Jean, pero a mi ‘presi’ lo banco a muerte”.