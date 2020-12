Revelados los capitanes del Ibainéfico ¡Kun Agüero y Coscu primeros participantes!

Como se ha hecho costumbre en estos últimos tres años, Ibai presentó su evento benéfico que emitirá en Twitch, el "Ibainéfico", en el cual buscarán recaudar fondos para los más necesitados y ya tenemos los primeros participantes confirmados.

En su cuenta de Twitter, así como en sus canales de YouTube y Twitch, Ibai compartió los detalles del evento que se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de diciembre y que se podrá seguir tanto por su canal de Twich como por el de los diferentes streamers participantes.

Ibai se cortó el pelo a cero al cumplir la meta de 2019.



En cuanto a los primeros nombres confirmados para el evento, los capitanes fueron confirmados, y el propio Ibai será uno, mientras que los otros tres cupos fueron ocupados por DjMariio, WillyRex y TheGrefg, tres de los principales streamers españoles.

Pero las novedades no terminaron allí, ya que los primeros participantes confirmados, y que mañana serán repartidos en los diferentes equipos para jugar FIFA, Fall Guys, Among Us y demás juegos, son:

• AuronPlay

• Coscu

• Josep Pedrerol

• Kun Agüero

• Papo

Obviamente queda todavía una gran cantidad de participantes en incógnita, y el resto de los participantes, tanto del mundo del streaming como de otros ambientes que se sumarán al Ibainéfico serán revelados mañana.

Lee También