El torneo que reunirá a los mejores jugadores y equipos de League of Legends en Paraguay contará este viernes con el tan esperado sorteo de grupos.

La Ladder Cup '21 de League of Legends sortea sus grupos

Como contábamos hace algunas semanas, la escena competitiva de League of Legends en Paraguay tendrá un nuevo torneo que reunirá a los mejores equipos y jugadores del país, con la llegada de la Ladder Cup '21 de League of Legends. Y la competencia comenzará a tomar forma este viernes, con el sorteo de sus grupos.

Dos nuevos equipos se suman a la Ladder Cup '21

El torneo de League of Legends originalmente iba a contar con ocho organizaciones, las cuales fueron anunciadas con la presentación del la Ladder Cup '21; sin embargo, dos nuevas organizaciones se sumaron al la competición. "The Comeback it's Real" (THC) y "FFmanco" son las dos más recientes adiciones a la Ladder Cup para esta edición.

De esta manera, la Ladder Cup '21 queda conformada por las siguientes organizaciones:

• Alianza Gaming

• Avá Guarani

• Cap Chipita

• FFmanco

• Hydra Gaming

• Naguará Team

• Ragnarok Gaming

• Snow Gaming

• Tereré Gaming

• The Comeback it's Real

A través del canal de Twitch de 1blockesports, todos los espectadores podrán ver el sorteo donde los 10 equipos participantes descubrirán a qué otras organizaciones tendrán que enfrentarse en la primera etapa de esta competencia.

Sorteo y formato de la Ladder Cup '21

El stream dará inicio este viernes 17 de septiembre a las 20hs (PAR), en el canal de 1blockesports en Twitch, contará con la conducción de Ajiru, y definirá la suerte de las organizaciones, que se separarán en dos grupos iniciales de cinco equipos.

FORMATO LADDER CUP '21

• Los equipos se dividirán en dos grupos de cinco equipos, llamados "Bloque Hielo" y "Bloque Fuego".

• Los cuatro mejores de cada grupo avanzarán a los Cuartos de Final en series al Mejor de 3 (Bo3).

• Los ganadores se enfrentarán en Semifinales (Bo3).

• La final se disputará entre los ganadores de las semifinales en una serie al Mejor de 5 (Bo5).

La Ladder Cup '21 de League of Legends dará inicio el próximo 5 de octubre y se podrá seguir por el canal de 1blockesports en Twitch, y contará con un prize pool de 10 mil dólares, los cuales se repartirán entre los diferentes equipos de acuerdo a sus resultados en el torneo.