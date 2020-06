La nueva actualización de Activision incluye ¡200 jugadores en Call of Duty: Warzone!

Room for 50 More?#CallofDuty #ModernWarfare Season Four Reloaded is here#Warzone 200-Player Battle Royale leads the charge!



Update available June 29, 11PM PDT.



✅ New Roadmap

✅ New Content Details

✅ Download Instructions

�� INTEL HERE: https://t.co/G76b3K7vIT pic.twitter.com/mlzrrFuAOj