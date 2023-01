El servicio de suscripción de PlayStation, PS Plus, nos ofrece juegos gratuitos cada mes, y si bien todavía no hay confirmación oficial por parte de Sony, en las redes ya se han filtrado cuáles serán los juegos que podremos disfrutar sin costo adicional a partir de febrero 2023.

Como suele suceder, bilibili-kun ha filtrado los juegos gratuitos de PS Plus Essential para el nuevo mes y en ésta ocasión la lista ascendería hasta cuatro juegos y estarían disponibles para PlayStation 4 y PlayStation 5 entre el 7 de febrero y 6 de marzo. Recuerda que una vez que lo reclames, podrás jugarlo desde tu biblioteca siempre que quieras y mientras tu suscripción de PS Plus se encuentre activa.

Los juegos gratuitos de PS Plus para Febrero 2023 serán:

• Destiny 2 - Más Allá de la Luz (PS5 | PS4) - DLC

• Evil Dead: The Game (PS5 | PS4)

• Mafia Definitive Edition (PS4)

• OlliOlli World (PS5 | PS4)

Hay que destacar que la filtración también habla de que Mafia Definitive Edition podría no ser lanzado en todas las regiones, y que el juego podría cambiar por otro de acuerdo a ello. Además, Beyond The Light es un DLC, por lo que no cuenta como un juego completo.

En cuanto a los juegos gratuitos respecta, OlliOlli World es un juego de plataformas donde tendremos que superar cada nivel con nuestro skate, esquivando obstáculos y haciendo grandes trucos. Por su parte, Mafia Definitive Edition es la reedición del clásico Mafia, pero que lleva al juego a un mundo abierto. Finalmente, Evil Dead: The Game un multijugador asimétrico del estilo Dead By Daylight, donde se busca trasladar la experiencia de la saga al mundo gamer.