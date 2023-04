Riot Games publicó sin previo anuncio "Rules (Are Meant To Break)", la canción oficial del MSI 2023, interpretada por Che Lingo.

LoL: Escuchá la canción oficial del MSI 2023, "Rules (Are Meant To Break)"

A lo largo de los años, Riot Games ha acompañado sus torneos más importantes de League of Legends con canciones oficiales que representan distintos valores y temáticas del juego. Ahora que falta poco para el MSI 2023, han publicado de sorpresa el himno oficial de aquella competición.

Se trata de una canción titulada Rules (Are Meant To Break), que ya se puede escuchar en el canal oficial de League of Legends. Está escrita e interpretada por el rapero inglés Che Lingo, y te la dejamos a continuación:

Rules (Are Meant To Break) - Canción oficial del MSI 2023 de League of Legends

En este caso no se trata de un artista tan conocido como otros que han hecho canciones para League of Legends, como Imagine Dragons o Lil Nas X, pero sí es un artista independiente que nos trae un sonido muy particular y disfrutable, que encaja con la estética de todo lo que vienen presentando para el torneo.

También cabe destacar que se eligió un artista británico para el torneo que se disputará en Reino Unido, y el resultado ha sido una canción que le gustará mucho a los fans del género urbano y hip hop. Sin dudas es un intento por parte de Riot de modernizar su sonido y estética a la espera del Mid Season Invitational 2023, que empezará el próximo 2 de mayo.