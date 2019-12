Los 10 campeones que no conoces y fueron cancelados en League of Legends

League of Legends como hoy lo conocemos cuenta con más de 140 campeones, cada uno único e irrepetible. Todos ofrecen algo distino a la mesa y pronto alguno que otro más será añadido al juego. Sin embargo, están aquellos que nunca alcanzaron el nivel óptimo para Riot Games y nunca fueron lanzados oficialmente, a pesar de haber trabajado mucho en ellos.

Estos son los 10 campeones que nunca vieron la luz en League of Legends:

10 - Tabu

Voodo Chaman

Cancelado antes del lanzamiento, se esperaba que fuera uno de los 40 campeones originales de League of Legends.

Como uno de los pocos chamanes voodoo que aún existían en Jugos, Tabu tomó la responsabilidad de educar a la población sobre sus retorcidos y remarcables poderes. Viajando de ciudad en ciudad con gypsies locales, Tabu adquirió una gran colección de cabezas encogidas, orejas marchitas y tenues viales donde sostiene almas vivientes.

En los archivos de la Beta fue revelado su kit de habilidades, el cual era bastante único, con posibilidad de compartir daño con un enemigo o curación con un aliado. Un cc de 4 a 6 segundos y una definitiva que permitía robar el alma, causando daño sobre tiempo, al igual que otra de sus habilidades.

Se dice que Tabu no fue cancelado, sino que reemplazado por el Swain original (antes del rework), ya que comparten algunas similaridades en el estilo y en su diseño.

9 - Gavid

Rey Planta

También fue cancelado antes del lanzamiento del juego, esta vez porque no cerraba del todo con la composición de campeones de League of Legends y el estilo de los personajes.

Nacido de una pequeña semilla, Gavid pasó mucha parte de su vida enriqueciendose de la tierra cercana al Imperio Demaciano. El suelo fértilo le permitió crecer a un ritmo inusitado. Su jungla de hierbas y espinas creció y creció y se acercó demasiado a los jardines de los Demacianos. Esto provocó que deforestadores aparecieran en el territorio de Gavid, con brutales hachas, y comenzaran a abrirse paso a través de su jungla, destruyendo semillas y madera que tardó décadas en crecer. Pronto muchos de sus amigo y familia fueron destruidos, transformados en madera para el fuego y llevados por los despreocupados humanos.

Sus habilidades eran sumamente similares a las de Zyra, pero hubiera sido interesante verlo en acción.

8 - Husk

La comandante de H.I.V.E

Husk fue el primer diseño que terminó transformándose luego en Camille, se esperaba crear de ella una mercenaria de Zaun. Líder de la organización H.I.V.E. con más mercenarios, buscadores de tesoros y asesinos.

Husk iba a ser la contraparte de Caitlyn, expulsada a Zaun luego de una traición por parte de la tiradora que le costó una parálisis total de sus piernas.

Sus habilidades terminaron en los kits de Camille y de Kai'Sa, por lo que Husk sería una combinación de ambos personajes.

7 - Priscilla

La Reina de las Arañas

En desarrollo durante los primeros días de League of Legends, nunca llegó al corte final de 40 campeones. Lógicamente, terminó transformándose en quien hoy conocemos como Elise.

Su nombre comenzó siendo Nidalee, luego cambió a Priscilla y finalmente a Elise. Además, su diseño original era bastante similar al que resultó de la forma original de Urgot (antes de su rework), por lo que terminó constituyendo varios campeones al no ser lanzada en el juego.

En su momento hubo una petición de más de 24 mil firmas para que no sea cancelada, luego de que Riot diera a conocer sus planes de no contar con ella, lo que resultó en el desarrollo de Elise.

6 - Averdrian

El Guardián Astral

El por qué de su cancelación es todavía un misterio. Averdrian fue otro de los prototipos de campeón en las primeras betas del juego pero nunca llegó a los servidores.

Los rumores hablan de que fue reworkeado en Heimerdinger, aunque Riot nunca confirmó que ésto sea cierto. Su kit de habilidades contaba con un rayo que causaba daño y no era evitable de ninguna manera (ni con Zonhya), lo cual es bastante único.

5 - Omen

Un demonio cuadrúpedo del Vacío, fue cancelado por "falta de dirección de personaje", según explicaron de Riot. Es decir, no encontraron la historia ideal para presentar a Omen y dirigir al campeón. No se podían decidir entre un campeón con daño sostenido a distancia o un campeón Melee, entre otras cosas.

4 - Ao Shin

Revelado a la comunidad en 2013, terminó transformándose en Aurelion Sol en 2016, aunque sus origenes son bastantes diferentes, a pesar de que ambos son dragones.

"Un dragón de las tormentas, guardián del mundo natural que descenderá de los cielos cuando Jonia enfrente su mayor peligro", relataba la leyenda sobre Ao Shin. Lamentablemente Ao Shin no superó una de las etapas de desarrollo de Riot y por eso nunca vio la luz.

3 - Well Soterios

The Hydrosoul

Encontrado en archivos escondidos durante la Beta, Well Soterios incluso llegó a tener un pequeño lore por parte de Riot.

"Residente en un templo aislado, en el borde del Océano Corban, Soterios, el autoproclamado Alto Sacerdote, se comenzó a hacer notar en el área cercana por sus rituales diarios de resurrección, que realizaba en los temerosos ciudadanos.

Su kit de habilidades lo transformaba en un soporte poderoso, con posibilidad de aumentar la regeneración de mana y vida, e incluso el poder habilidad de los aliados. Una versión más poderosa de Nami, que incluso podía generar minions como Yorick.

2 - Urf

El Manatí

Sí, aunque no lo crean, Urf estuvo cerca de ser lanzado como campeón en el LOL, pero desde que fue cancelado se convirtió en una de las mascotas más importantes del juego y de la comunidad.

Su descripción era bastante risible: "En su admiración y persecución para convertirse en un maestro de las armas como Jax, Urf se equipó con dos grandes símbolos de su herencia Manatí: un pez y una espátula. Urf ahora comienza su travesía acuática como el primer Manatí campeón de League of Legends, esperando un día tener la oportunidad de cruzar pez y espátula con una pata de pollo y una lámpara."

Bueno, la realidad es que todo se trató de una broma de "April's Fool", por lo que Riot nunca pensó realmente en lanzarlo... ¿O sí?

1 - Rob Blackblade

El Aventurero

Posiblemente el mejor de todos estos campeones cancelados. Rob fue dejado de lado porque no encajaba del todo con el estilo de League of Legends. Sus habilidades estaban totalmente rotas, con posibilidad de hacer que todos sus autoataques sean críticos por 11 segundos, un crítico del triple de daño y un control de masas de seis segundos.

Lamentablemente, tenía demasiado de todo y en realidad no había una sinergia lógica entre sus habilidades. Por esto, no seguía una línea específica y Riot decidió simplemente no lanzarlo.

¿Cuál de estos campeones hubieran querido ver en la Grieta del Invocador de League of Legends?

