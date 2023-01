La Kings League está resultando ser todo un éxito en Twitch, con cientos de miles de espectadores en cada jornada, y muchos siguiendo las reuniones semanales entre Piqué y todos los presidentes de clubes. El alcance es tan global, que el evento ha llegado al mejor jugador de fútbol del mundo: se confirmó que Lionel Messi ha mirado la Kings League.

Así lo contó su amigo y el presidente de Kunisports, Sergio "Kun" Agüero. En el último stream de Chup Chup Kings, Ibai preguntó sobre el jugador del PSG, y se reveló que Leo Messi sí conoce la Kings League. Aquí puedes ver el momento por tú mismo:

"Él vio el partido que yo jugué. Ellos jugaban a las nueve de la noche y nosotros a las siete, y me dijo que iba a ver poquito porque justo estaba yendo al estadio. Lo único que me dijo fue 'estabas muerto'. Me mató, pero le dije 'qué querés que haga, sabés el calor que hacía ahí adentro'", relató el ex-futbolista.

Algunos de los presidentes hicieron sus acotaciones, con varios sorprendidos porque Messi había llegado a disfrutar del evento. Ibai respondió con lo que podría ser el nuevo slogan de la Kings League: "Messi la ve, ¿y tú?". Por supuesto, volvió a aparecer la sugerencia de que Leo mismo juegue un partido de la liga, aunque sería algo bastante difícil de lograr.