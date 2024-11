Rodri elige a Messi como el mejor de la historia y explica por qué es superior a Cristiano Ronaldo

Rodri, España y Manchester City siguen de fiesta por un Balón de Oro que se pasea por todo el país a la espera de que el volante se recupere de su lesión. El futbolista de Pep Guardiola analizó en las últimas horas una gala para la historia del premio y donde venció a Vinicius con Real Madrid detrás. El ex dirigido por Diego Simeone incluso tuvo tiempo para hablar de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi como grandes dominadores del galardón.

“¿Quién ha sido el mejor? Me quedo con Messi porque Cristiano se ha equiparado sin un talento innato como el de Leo. Los que jugamos contra ellos te das cuenta enseguida. Cristiano era en el área y Messi sabías que algo iba a pasar en cualquier parte del campo“, reflexiones de Rodri en el programa de TV pública El Hormiguero a lo largo de las últimas horas. Confiesa su admiración por el argentino, así como que varios talentos de España se vieron opacados por su presencia en el siglo XXI.

La realidad es que Rodri no escapa a las polémicas del Balón de Oro. Aseguró no ser el mejor futbolista nacido en suelo español que lo levanta, así como que Leo y CR7 tienen culpa de que La Roja no cuente con más vencedores en este sentido. Apunta a Andrés Iniesta como Xavi: “España ha tenido uno de los mejores momentos de la historia del fútbol y que sólo tuviésemos un Balón de Oro era curioso. Hay muchos que son mejores que yo y no lo tienen en su casa. Han convivido con Messi y Cristiano, dos marcianos”.

“A Messi le llegaba el balón y decías: ‘Peligro’. Cuando empezaba a jugar contra él le intentaba quitar el balón y te esquivaba como a las vaquillas en los toros…Siempre tenías la sensación de que tenía es que algo malo iba a pasar”, terminaba de responder el jugador del Manchester City alrededor de la pregunta que ha marcado los últimos 15 años de este juego. Mientras se recupera de una lesión de cruzados que ha marcado, salvo giro de 180 grados, el final de su temporada, Rodri se rinde a La Pulga.

Publicidad

Publicidad

El español se queda con un Balón de Oro marcado por su cuarta Premier League seguida con Manchester City, así como por una Eurocopa donde lideró una de las mejores camadas que España haya dado desde el 2010. A esto se le suman 9 goles como 14 asistencias siendo volante central y apenas una derrota frente al Manchester United en la final de la FA Cup del pasado mes de mayo. Llegó a tener un invicto superior a los 40 partidos antes de dicha fecha por el Reino Unido. El nuevo mejor jugador del mundo elige a Messi como GOAT.

ver también Rodri rompe el silencio y confiesa el motivo por el que superó a Vinicius para ganar el Balón de Oro: "Yo fui el más..."

¿Cómo se enteró Rodri que ganaba el Balón de Oro?

“Empieza una corriente de que lo va a ganar Vinicius. A mí me extrañaba porque este año no se sabía hasta que se abriera el sobre. Pensaba que se había filtrado y fui a la gala porque no todos los días se está nominado. Llega el día de la gala y me entran mensajes, nada oficial, mi entorno pide tranquilidad y ya en París están felicitándome antes de que lo ganara. Tomé la decisión de que no lo iba a ganar porque si no el chasco es grande”, su explicación alrededor de lo ocurrido en París durante el pasado 28 de octubre.

Manchester City busca la renovación de Rodri

Es una prioridad total tras haber conseguido la firma de Pep Guardiola. Rodri, sin fecha de regreso ahora mismo, y termina contrato en el 2027 y cuando cumplirá ya 30 años. Se habla de un Real Madrid interesado en sus servicios, así como de un Manchester City dispuesto a invertir como nunca en el primer Balón de Oro de su historia. De momento, quedan varios meses de recuperación por delante.

Publicidad

Publicidad