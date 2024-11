¿Quién dirige a Messi entonces? Los motivos por los que Xavi no llegaría a Inter Miami tras renuncia de Martino

El nombre del ex entrenador del Barcelona surgió como una posibilidad tras la renuncia de Martino. De momento, descartan a Xavi como nuevo DT de Inter Miami de Messi.

Inter Miami tendrá nuevo entrenador. Se espera que a lo largo de las próximas horas Gerardo Tata Martino renuncie por motivos personales a un cargo que ahora mismo mira a Europa buscando heredero. Se habló de Javier Mascherano, de Thierry Henry y hasta de un Xavi que no tendría en su cabeza ser el próximo DT de Lionel Messi.

Por España hablan de sueño imposible. No niegan que el ex DT como gloria del Barcelona pueda estar entre los candidatos a ser el siguiente entrenador del gran proyecto de la MLS, más si que ya se hayan dado contactos de cara a conseguir el arribo de Xavi a la ciudad donde Messi brilla por todo lo alto desde su salida del PSG. Varios motivos se unen para entender todo. ¿Entonces?

MARCA asegura que Xavi quiere un equipo top como su siguiente desafío. La salida del joven DT de Barcelona supuso un huracán en sus planes, así como el inicio de un año sabático que de momento no se alterará. Tener que empezar en enero una nueva campaña, lejos de Europa y saliendo de la rueda de entrenadores del viejo continente no estaría en los planes de quien fuese uno de los mejores socios de Messi sobre el césped.

No es una elección más por Miami. Hablamos de quien seguramente pueda ser el ultimo DT de Lionel Andrés por La Florida. El argentino, con contrato hasta el 31 de diciembre del 2025, espera por una serie de cambios que se vienen en el equipo que ya se despidió de la actividad hasta el mes de febrero. Xavi quiere seguir en Europa, un proyecto llamativo y por encima de todo, continuar su carrera por el fútbol del viejo continente.

Xavi preferiría seguir en Europa a unirse a Messi en la MLS: IMAGO

¿Entonces? Hasta que no renuncie Martino habrá que esperar por claridad alrededor de lo que busca Miami. Eso sí, medios como el Herald hablan de una lista de candidatos a reemplazarle que tiene perfiles de todos los tipos. Tite, Joachim Löw, Frank Lampard, Erik Ten Hag, Massimiliano Allegri y Maurizio Sarri, algunos de los últimos apellidos que surgieron en estas últimas horas. Messi tendrá nuevo DT, todo apunta que no será Xavi y por La Florida esperan a un viernes clave en el futuro de la entidad.

Xavi ya dejó en claro que no vuelve hasta verano del 2025

“Ya dije que si no seguía, cogería un descanso, que creo que es necesario. Luego a ver qué me depara el futuro…Necesito descansar”, dejaba en claro el pasado 25 de mayo durante su última rueda de prensa como DT del Barcelona. Aquella aparición marcó el inicio de un año sabático que de momento no se interrumpirá por Miami. Es lo que esperan en España.

Los números de Xavi y Messi juntos

Coincidieron en la ciudad condal durante 11 años cuando hablamos del primer equipo del Barcelona. Un total de cuatro UEFA Champions League, siete ediciones de LaLiga, tres Copas del Rey, seis Supercopas de España, tres Mundiales de Clubes y dos Supercopas de Europa fueron levantadas por una de las sociedad más importantes de la historia moderna del club. Compartir podio en el Balón de Oro del 2010, punto más alto de una relación que de momento no tiene segunda parte por La Florida.

