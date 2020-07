Metacritic implementa una nueva política para evitar el "Review Bombing"

Con las filtraciones de gran parte de la historia de The Last of Us Part 2, muchos jugadores se enteraron de algunas de las cosas que sucedían en el juego, las cuales no fueron de su agrado, y debido a ello llenaron de críticas negativas al épico juego de Naughty Dog incluso antes de probarlo.

Metacritic es el portal por excelecia para que los jugadores expresen su sentimiento sobre los juegos, tanto con reseñas como con puntuaciones, y luego de lo que sucedió con TLOU2, han implementado una nueva política para intentar evitar que ésto vuelva a suceder, o al menos obligar a los jugadores a probar realmente el título antes de hablar.

Es por ello que desde el lanzamiento de Mario Paper: The Origami King y Ghost of Tsushima, los fanáticos deberán esperar al menos 36 horas desde el lanzamiento de los juegos para poder dar su opinión y puntuación al respecto de lo que les pareció el juego que probaron.

Esto se mantendrá así con el resto de los juegos que sean lanzados a futuro, y aparentemente la característica sólo podría incrementar aún más las horas de restricción en caso de que los administradores lo consideren necesario.

Una cosa está clara, y es que no quieren que vuelva a pasar lo que sucedió con TLOU2, juego que sigue sumamente bajo en su puntuación por parte de los jugadores a pesar del enorme crecimiento en su valoración con las reseñas que los jugadores entregaron luego de probar el título.

