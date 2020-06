Naughty Dog confirma que "no hay planes" para lanzar DLCs para The Last of Us Part 2

The Last of Us Part 2 ha sido un éxito rotundo más allá de algunas críticas recibidas. El juego se convirtió en el título exclusivo más rápidamente vendido en la historia de PlayStation 4, superando las 4 millones de ventas en apenas tres días, y Naughty Dog continúa contestando algunas consultas de la comunidad.

En una reciente aparición en el Kinda Funny spoilercast, fue Neil Druckmann, Director Creativo en Naughty Dog, quien reveló que "no hay planes para un DLC", en el futuro de The Last of Us Part 2. Dicha respuesta dejó en claro que a pesar de que el The Last of Us recibió la aclamada expansión Left Behind, su secuela no tendrá nuevo contenido descargable.

The Last of Us Part II ha vendido más de 4 millones de copias. ¡Felicitaciones @Naughty_Dog! pic.twitter.com/5FatYUbp2h — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) June 26, 2020

La definitiva respuesta de Druckmann, sumada a sus recientes comentarios sobre que aún no hay nada siquiera imaginado para un The Last of Us Part 3 nos deja pensando sobre el futuro de la saga TLOU. A raíz de esto cabe recordar que Naughty Dog originalmente iba a lanzar un multijugador pata TLOU2, que seguramente será presentado en el futuro y se espera que sea grande como títulos como Red Dead Online y GTA Online de Rockstar.

De todas maneras, para ello habrá que esperar todavía un tiempo, y aún es momento de disfrutar del éxito que es The Last of Us Part 2, el cual superó a God of War (3,1 millones) y Marvel's Spider-Man (3,3 millones) como el juego mejor vendido en su primer fin de semana en PS4.

