Las principales compañías y empresas de la industria gamer comienzan a dar sus primeros pasos en el nuevo año y Nintendo tendrá su primera presentación destacada del 2023 este martes 8 de febrero, cuando lleven a cabo su Nintendo Direct - Febrero 2023, el cual fue anunciado esta mañana.

El evento contará con una duración aproximada de 40 minutos, durante los cuales recibiremos actualizaciones y novedades sobre los principales juegos y eventos que presentará la compañía en la primera parte del 2023, tal y como elllos mismos han informado en el anuncio del evento.

Entre los juegos destacados se esperan novedades sobre Silksong, Octopath Traveler, Batman Arkham Collection, actualizaciones de temporada para Mario Kart 8 o Mario + Rabbids: Sparks of Hope y, por supuesto, actualizaciones sobre el estado de sus próximos grandes juegos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Fecha y Hora Nintendo Direct Febrero 2023

El Nintendo Direct Febrero 2023 se llevará a cabo este martes 8 de febrero a partir del siguiente horario en los respectivos países:

• México: 15:00hs

• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 16:00hs

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 17:00hs

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 18:00hs

• Estados Unidos: 17:00HS (ET) / 14:00hs (PST)

• España: 22:00hs

Como ver el Nintendo Direct Febrero 2023

El Nintendo Direct se podrá seguir por los canales oficiales de Nintendo en múltiples idiomas. La transmisión en Español Latino puedes verlo desde el siguiente enlace, una vez que llegue el horario indicado arriba.