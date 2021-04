Outriders se actualiza y arregla el molesto bug del inventario

Desde el lanzamiento de su demo a principios de año, Outriders ha sido uno de los juegos online más mencionados en internet. Si bien muchas de estas menciones son halagos, también hubieron montones de jugadores afectados por un bug masivo. Por suerte, este fue arreglado en el último parche.

La desarrolladora People Can Fly había prometido la semana pasada que esto se solucionaría, y lo han hecho: el último parche hace que el juego ya no borre espontáneamente los objetos en nuestro inventario. No solo eso, sino que están trabajando en devolverle a los jugadores todos los elementos o armas que perdieron.

Este parche está disponible ya mismo en todas las plataformas: PlayStation, Xbox, Steam y Epic Games. Afirman que no debería volver a pasar, pero piden que si a alguien le sucede, que se comuniquen con People Can Fly. El juego seguirá recibiendo actualizaciones de contenido y de arreglo de bugs periódicamente.

Outriders aún así ha estado disfrutando de un éxito bastante notable, ya que el shooter cooperativo atrapó la atención de muchos que ya lo están probando. Sus creadores habían prometido que pronto mejorará la estabilidad online del título.

