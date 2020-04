PS Plus: los juegos que podrás descargar gratis en PS4 para el mes de mayo

Abril está llegando a su final y los suscriptores a PlayStation Plus tienen las últimas horas disponibles para descargar los juegos que se habilitaron durante este tiempo para su descarga gratuita. Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón y DiRT Rally 2.0 fueron los juegos principlamente habilitados para el el mes. Luego, por la crisis del Coronavirus, también llegó como apoyo de descarga Uncharted: The Nathan Drake Collection y Journey.

Como es costumbre, cada mes los usuarios de PS Plus esperan con ansías el anuncio de los juegos gratuitos a los que podrán acceder solo por estar suscritos a esta opción. Abril fue un mes bastante particular porque rompió con la tendencia y se pudieron acceder a 4 juegos, todos totalmente gratuitos. Mayo no será la excepción y ya se confirmaron los tres juegos que podremos tener en nuestra PS4 si son de nuestro agrado.

¿Cómo era el dicho? ¿En abril... juegos mil?

Este mes nos trae a los #JuegosDelMes de #PlayStationPlus:

A partir del 5 de mayo, todos los usuarios de la PS4 y que tengan activa una suscripción a PS Plus podrán descargar en la PS Store, sin precio alguno, los juegos Cities Skylines, Treasure Rangers y Farming Simulator 19. Sin embargo, no se descarta que Sony pueda habilitar otros dos juegos (como hizo en abril) por la misma razón de invitar y motivar a la gente a permanecer en casa cuidándose del brote de Coronavirus. Por ahora, sobre esta última razón, no hay nada confirmado.

