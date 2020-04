Pokémon GO anuncia su nuevo intercambio especial: ¡35 objetos por 1 Pokémoneda!

Una de las medidas especiales que Pokémon GO tomó durante esta cuarentena es entregarle a los jugadores la posibilidad de realizar intercambios semanales, para aquellos jugadores que al no poder salir de su hogar no pueden conseguir los recursos que las PokéParadas entregan.

En esta ocasión, el intercambio semanal permite a los jugadores conseguir 20 Ultra Balls y 15 Bayas Pinia por sólo una Pokémoneda. Este cambio se puede realizar desde la Tienda de Pokémon GO y se puede realizar una única vez hasta el lunes 13 de abril.

Cada semana, habrá nuevos lotes de una Pokémoneda en la Tienda como compras puntuales. El contenido de estos lotes cambiará todas las semanas, así que asegúrate de conseguir el contenido disponible cada semana.

Pokémon GO es posiblemente el juego que más ha sufrido la cuarentena que muchos países han tomado como medida para evitar que se propage la pandemia que actualmente azota a todo el mundo y a causa de esto muchos eventos que se tenían planeados fueron cancelados y aún no se han reprogramado.



Recordad, Entrenadores, el 7 de abril a las 18:00 (hora local), Purrloin aparecerá con más frecuencia en estado salvaje y ganaréis el doble de PX por atrapar Pokémon. pic.twitter.com/gY5rP4vcqM — Pokémon GO España (@PokemonGOespana) April 7, 2020

Por otra parte, este 7 de abril el Pokémon de la Quinta Generación, Purrloin, aparecerá con mayor frecuencia en estado salvaje durante una hora y, quien te dice, tal vez encuentres uno en tu hogar.

