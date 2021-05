RNG asegura el primer puesto de su grupo en el MSI 2021 al aplastar a Unicorns of Love

Royal Never Give Up ha sido en estos primeros días del Mid-Season Invitational 2021, el equipo que mejor jugó a League of Legends. Y eso lo volvieron a demostrar con un triunfo en el comienzo del día decisivo del Grupo A ante Unicorns of Love.

RNG fue sumamente superior a su rival durante gran parte de la partida. Eso sí, no fue de la misma aplastante manera en la que vencieron a UOL los días previos, pero igualmente se los vio por encima durante prácticamente todo el juego.

Hay que destacar que UOL tuvo alguna que otra buena pelea en equipo con la cual pudo igualar la partida, la principal una luego de que RNG hiciera un baron temprano, donde mataron a 4 jugadores del equipo chino. Pero ni eso fue suficiente para dar vuelta el juego.

RNG lleva cinco triunfos repartidos entre sus partidas contra Unicorns of Love y Pentanet, y parece que apunta a llevarse el grupo de manera invicta, aunque para ello quedan varias partidas por jugar.

