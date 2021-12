Take Two aseguró que no habría inconvenientes para lanzar el juego en ordenador y ahora el juego aparece en el código fuente del Social Club de Rockstar. + Más novedades en Bolavip Gamer

El videojuego lanzado en octubre de 2018 por Rockstar para PS4 y Xbox One ha sido descripto como uno de los mejores juegos desarrollado hasta la fecha, sino el mejor. Red Dead Redemption 2 fue un éxito absoluto desde su lanzamiento pero, como suele pasar con los juegos de Rockstar, su versión para PC siempre fue una incógnita.

Finalmente, con el paso del tiempo, juegos como GTA V encontraron su lugar en la PC, al igual que en las consolas y parece ser que el RDR2 tiene todo para hacer lo propio. Tiempo atrás desde Take Two aseguraron que a esta altura "no hay ningún inconveniente en lanzarlo", por lo que el Open World del lejano oeste se acercó como nunca a la PC.

En esta ocasión, se descubrió que dentro de los códigos de la web Social Club de Rockstar, hay uno que hace referencia al Red Dead Redemption 2 en PC, grabado con el siguiente texto: "RDR2_PC_Accomplishments", haciendo referencia a los logros que se pueden obtener en la versión PC del juego.

La idea del RDR2 en PC es que llegaría de la misma manera que el GTA V lo hizo, con una versión completa y mejoras tanto en el apartado visual (que ya es alucinante) como en la jugabilidad y la adaptabilidad necesaria para llevar el juego del mando al mouse y teclado. No obstante, todavía no hay confirmación oficial por parte de Rockstar ni de Take Two, pero el juego parece estar mucho más cerca ya.