Riot es criticado por el diseño de Lee Sin Portador del Anochecer Edición Prestigiosa

No es ningún secreto que Lee Sin es uno de los campeones más populares de todo League of Legends, siendo una de las opciones favoritas de los jungleros desde su lanzamiento gracias a su estilo de juego y al alto nivel de maestría necesario para dominarlo y sacarle todo su potencial.

Es por eso que muchos Invocadores han hecho el esfuerzo de obtener los puntos de prestigio necesarios para hacerse con su nueva skin de Lee Sin Portador del Anochecer Edición Prestigiosa. Sin embargo, al probarla en la Grieta del Invocador, quedaron totalmente decepcionados por sus fallas en el diseño.

En Reddit, los jugadores de League of Legends comenzaron a protestar por el aspecto de Lee Sin."No gasté 100 puntos de Prestigio para que el cuello de Lee Sin Portador del Anochecer Edición Prestigiosa se vea así", comentó uno de los usuarios. "Es insultante y me hace no tener ganas de volver a jugar nunca. ¿Va a arreglar esto Riot?", agregó.

Entonces añadieron algunas imágenes demostrando los errores e incongruencias en el diseño de Lee Sin, tanto en su sombra como en algunos ángulos donde se ve totalmente anormal su cuello.

"Riot ha estado perdiendo la bola últimamente", agregó otro usuario. "Esto es simplemente vergonzoso, pensar que pasó todas las etapas de producción e incluso el QA, y aún así terminó así..."

Es difícil discutir con los Invocadores y es fácil ver el motivo por el que se enojan. Nos encontramos en 2020, y el equipo desarrollador de aspectos de Riot ha hecho un gran trabajo últimamente, por lo que es casi increíble que hayan surgido estos problemas en uno de los aspectos más importantes que han lanzado en el último tiempo.

Veremos si deciden arreglarlo, tanto para contentar a los jugadores como para resolver un problema que está a la vista.

Lee También